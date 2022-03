Joé Bédier : "Je ne donnerai pas de contrat à des personnes qui ne travailleront pas"

Le communiqué :



Le Maire de Saint-André, Joé BÉDIER, a été la cible de plusieurs coups de feu cette nuit alors qu’il se trouvait à son domicile. La municipalité tient à condamner fermement cet acte de violence gravissime.



Ce n’est pas uniquement le Maire de Saint-André dans sa fonction qui a été attaqué mais aussi l’homme, l’époux et le père de famille.



Les élu·e·s se réuniront à partir de 17h à la Mairie de Saint-André (salle du conseil municipal) pour dire "NON" à la violence et soutenir le Maire et ses proches. Les administrés qui souhaitent apporter leur soutien sont les bienvenus à ce rassemblement.



"Je ne céderai pas. Je ne donnerai pas de contrat à des personnes qui ne travailleront pas ou qui commettraient des délits dans le cadre de leur fonction. Les habitants de Saint-André veulent des avancées. Plusieurs projets sont en bonne voie".



Joé Bédier continuera à travailler dans l’intérêt de toutes les Saint-Andréennes et de tous les Saint-Andréens.