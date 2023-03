A la Une . Joé Bédier : "Il est légitime de s’interroger sur les circonstances et les origines de cet acte"

Le maire de Saint-André s’exprime suite à l’assassinat qui s’est déroulé à Cambuston samedi 11 mars. Joé Bédier déplore la spirale de la violence à laquelle la société est confrontée.

Le communiqué :



Le drame qui a eu lieu hier, ce samedi 11 mars à Cambuston, est d’une extrême violence et très grave. En tant que premier magistrat de la commune, je déplore et condamne fermement cet acte qui a entraîné la mort d’un homme qui plus est père de famille.



Je remercie les équipes municipales qui ont immédiatement réagi afin d’accompagner les partenaires pour la sécurisation de la zone et les équipes médicales pour le déploiement d’une cellule psychotrauma en lien avec l’EPSMR au sein du quartier de Cambuston.



Suite à ce drame, l’émotion est vive et les interrogations sont nombreuses. Il est légitime de s’interroger sur les circonstances et les origines de cet acte, la victime étant malheureusement défavorablement connue des services judiciaires. Néanmoins, ces questions relèvent de l’enquête du parquet en cours et du résultat des auditions des deux suspects interrogés par les services de police.



Je tiens tout de même à rappeler que la collectivité met tout en œuvre depuis 2020 afin de contribuer au développement humain, social et économique de notre territoire. Au-delà du populisme ambiant qui accompagne ce type d’évènement. Il nous faut agir et poursuivre nos efforts pour que l’éducation, l’apprentissage et la culture occupent toujours une place plus importante dans notre société. Il n’y a que par ce biais que nous mettrons fin la spirale infernale de la violence qui n’épargne aucun territoire de La République.



Quelle grande ville de France n’est pas impactée aujourd’hui par le drame. Là où il y a des hommes, il y a toujours des différends et malheureusement des drames. Mon propos ne consiste pas à dédramatiser les faits mais à rappeler qu’il est désormais important de laisser la justice faire son travail afin que les auteurs des faits répondent de leurs actes.



Je remercie encore une fois, les élus du secteur et d’astreintes, les équipes municipales et les forces de sécurité et de secours qui se sont immédiatement déployées sur les lieux. Cet évènement peut provoquer un traumatisme pour ceux qui ont vu la scène. J’ai sollicité les équipes afin que la cellule de suivi psychotraumatique soit toujours active et mobilisable.



Joé Bédier

Maire de Saint-André