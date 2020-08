7mag.re Jody, la nouvelle révélation réunionnaise de The Voice Kids

A 14 ans, le jeune Jody a fait une entrée remarquée dans l'émission The Voice Kids. Diffusée samedi dernier, alors que l'émission a été enregistrée en octobre dernier, c'est une nouvelle voix magnifique de notre île qui a impressionnée Jennifer, Patrick Fiori, Soprano et Kendji Girac. Par Chloé Grondin - Publié le Vendredi 28 Août 2020 à 17:31 | Lu 195 fois

Va-t-il succéder à Soan? Jody a déjà réussi l'exploit de se qualifier lors des auditions à l'aveugle. Sa voix incroyable LIRE LA SUITE



Publicité Publicité