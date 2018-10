Jocelyne Pauly vainqueur féminin de la Diagonale des fous 2018

Jocelyne Pauly vient de remporter la Diagonale des fous chez les féminines. Elle finit première au scratch après 28H et 54 minutes d'effort sur les sentiers de La Réunion, elle a rejoint le stade La Redoute à 2H54 cette nuit. Elle est suivie par Audrey Tanguy et Juliette Blanchet, qui sont arrivées toutes deux à 3H23. 273 femmes étaient inscrites sur la Diagonale des fous cette année.



Elle succède à la Suissesse Andrea Huser, vainqueur 2017 d'un parcours de 165.69 km en 26 heures 34 minutes et 52 secondes. Andrea Huser avait réalisé l’exploit d’arriver dans le top 10 général de la Diagonale. Elle avait fini 8ème au scratch (classement homme et femme confondu) l'an dernier.