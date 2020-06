Revenir à la Rubrique UNIVERSITE DE LA REUNION Job étudiant pour la période de juillet-septembre

JOB ÉTUDIANT !



Mission Accueil téléphonique via la Hotline

Validation des dossiers d’inscription des étudiant(e)s

Réponse aux mails

Distribution des cartes aux étudiant(e)s

Assistance web Dates : entre le 1er juillet et le 30 septembre 2020

( la durée du contrat pourra varier en fonction des fonctions occupées la plupart des contrats sont prévus entre le 1er juillet et le 31 août)



Lieu : Campus du Moufia et campus du Tampon



Quotité : Temps complet



Profil - Qualité :

Cette annonce s’adresse aux étudiants de préférence en Master ou Doctorat connaissant bien l’organisation des études et les cursus proposés par l’Université de La Réunion, à l’aise avec les outils informatiques et le téléphone, disponibles, réactifs, possédant une bonne capacité d’écoute et l’envie de travailler en équipe.



