A la Une . Job dating : 1.000 candidats répondent à l’appel d'E.Leclerc Réunion

L’enseigne a, hier, organisé "une Grande Rencontre" dans trois hypermarchés E. Leclerc de l'île. 1.000 entretiens ont été réalisés en une journée pour des postes de boucher, boulanger, chef de rayon mais aussi dans les ressources humaines ou encore dans la logistique. Par NP - Publié le Dimanche 20 Mars 2022 à 08:55





Une trentaine de collaborateurs internes, managers et responsables RH se sont mobilisés pour rencontrer chaque candidat et réaliser une visite dans les coulisses pour découvrir les métiers de la grande distribution et échanger avec des collaborateurs.



"Ça été une belle rencontre et les personnes ont vraiment apprécié de trouver quelqu’un de l’enseigne pour se présenter et défendre leur candidature aussi facilement", se réjouit Sabrina Rivière DRH. "On ne s’attendait pas à rencontrer un tel succès ! les candidats ont vraiment envie de travailler chez nous et ça nous motive encore plus de bien les accompagner".



Boucher, boulanger, pâtissier, traiteur, chef de rayon, employé de caisse…les postes à pouvoir concernent également les ressources humaines, la comptabilité, la contrôle de gestion, la communication et les métiers de la logistique.



" J’ai réalisé l’entretien en évaluant les candidats sur leur personnalité. Dans la Grande Distribution, le savoir-être et la motivation comptent pour beaucoup car nous travaillons en équipe. C’est assez facile de passer employé commercial chef de rayon et adjoints sur 1 à 2 ans. Aujourd’hui, les candidats ont été ravis de découvrir les coulisses du magasin et pour certains, étonnés que le pain et les gâteaux soient réalisés par des vrais pâtissiers", se félicite Agnès Robert, également DHR.







---------------------

Les offres d'emploi Un "succès" pour E. Leclerc Réunion. Ce samedi, dans ses trois hypermarchés, Le Portail à Saint-Leu, La Réserve à Sainte-Marie et Les Casernes à Saint Pierre, les candidats se sont se bousculés pour tenter de décrocher un poste.Une trentaine de collaborateurs internes, managers et responsables RH se sont mobilisés pour rencontrer chaque candidat et réaliser une visite dans les coulisses pour découvrir les métiers de la grande distribution et échanger avec des collaborateurs."Ça été une belle rencontre et les personnes ont vraiment apprécié de trouver quelqu’un de l’enseigne pour se présenter et défendre leur candidature aussi facilement", se réjouit Sabrina Rivière DRH. "On ne s’attendait pas à rencontrer un tel succès ! les candidats ont vraiment envie de travailler chez nous et ça nous motive encore plus de bien les accompagner".Boucher, boulanger, pâtissier, traiteur, chef de rayon, employé de caisse…les postes à pouvoir concernent également les ressources humaines, la comptabilité, la contrôle de gestion, la communication et les métiers de la logistique." J’ai réalisé l’entretien en évaluant les candidats sur leur personnalité. Dans la Grande Distribution, le savoir-être et la motivation comptent pour beaucoup car nous travaillons en équipe. C’est assez facile de passer employé commercial chef de rayon et adjoints sur 1 à 2 ans. Aujourd’hui, les candidats ont été ravis de découvrir les coulisses du magasin et pour certains, étonnés que le pain et les gâteaux soient réalisés par des vrais pâtissiers", se félicite Agnès Robert, également DHR.---------------------Les offres d'emploi ici