Economie Joaquin Cester, nouveau directeur régional des Finances publiques à la Réunion

Le 18 janvier dernier, Joaquin Cester a pris la tête de la DRFIP (Direction Régionale des Finances Publiques) de La Réunion. Titulaire d’une maîtrise de droit public et d’un DEA d’études administratives approfondies, il a commencé sa carrière comme inspecteur des impôts et a ensuite déroulé un parcours très riche et diversifié. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 21 Janvier 2021 à 10:48 | Lu 376 fois

Affecté dans un premier temps au cabinet du directeur général des Impôts à sa sortie de l’Ecole Nationale des impôts, il a ensuite été nommé dans les services centraux comme responsable de la section délivrant les agréments aux investissements destinés à favoriser le développement de l’Outre- mer. Il a ensuite exercé les fonctions d’attaché fiscal à l’ambassade de France à Madrid. Différentes promotions l’ont conduit à Montpellier, à Marseille puis à Toulon.



Nommé directeur départemental des Finances publiques dans les Alpes-de-Haute-Provence en 2014, il y est resté 4 ans avant d’être nommé directeur départemental des Finances publiques à Saint-Etienne jusqu’au 15 janvier dernier.

Aujourd’hui directeur régional des Finances publiques de La Réunion, Joaquin Cester se déclare très honoré de cette promotion, mais aussi parfaitement conscient de la grande responsabilité qui lui est confiée par les pouvoirs publics en le nommant à la tête d’une direction placée au coeur du fonctionnement de l’État, des collectivités territoriales et des établissements publics de santé de la Réunion.



Bien entendu, il restera, avec son équipe, particulièrement attentif à la situation des entreprises fragilisées par la crise sanitaire. Par ailleurs, il veillera à poursuivre l’accompagnement spécifique des usagers particuliers.

Il sait qu’il peut compter sur une équipe de collaborateurs expérimentée et très compétente, mais aussi de cadres et d’agents particulièrement attachés au service public.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur