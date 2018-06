Ils ont assuré ! Les 10 Réunionnais âgés de 6 a 12 ans, partis a Londres pour une compétition de Jiu-Jitsu brésilien (lors des Championnats IBJJF Nationaux d'Angleterre) ont réalisé une très belle performance.

"Moisson de médailles pour tous. Médailles d'or et argent. Des champions ou vices-champions dans leur catégorie", rapporte le club Gracie Réunion, qui a terminé second au classement général. "À noter que nous étions la troisième équipe la plus nombreuse dans ce championnat". Bravo à eux !