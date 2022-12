A la Une . Jin, la star du groupe BTS, rejoint l'armée, les fans abattus

Les fans sont sous le choc. Jin, le plus âgé des chanteurs du groupe BTS, il a 30 ans, a commencé mardi son service militaire. Le groupe, qui avait annoncé en juin sa rupture, ne pourra se reformer qu'en 2025, qu'après que tous les membres auront également effectué leur service. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mardi 13 Décembre 2022 à 19:06

Jin, l'aîné du groupe de K-pop BTS, a commencé ce matin son service militaire obligatoire en Corée du Sud. Les millions de fans que le groupe compte dans le monde sont abattus.



BTS est un véritable phénomène mondial et a généré plusieurs milliards de dollars de revenus depuis ses débuts en 2013.



En Corée du Sud, tous les hommes âgés au maximum de 30 ans, doivent faire leur service militaire. Jin effectuera ses classes pendant cinq semaines avant d'intégrer son unité définitive. Les médias sud-coréens affirment qu'il sera affecté à proximité de la frontière avec la Corée du Nord, à un moment où les tensions sont à leur maximum avec l'encombrant voisin du Nord qui a récemment tiré une série de missiles en direction de la Corée du Sud et du Japon.



