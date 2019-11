Faits-divers Jihadisme : La soeur de Fabien Clain jugée à Paris L’ainée des frères Clain comparaît demain et mercredi pour avoir tenté de les rejoindre en Syrie comme le révèle le Journal de l’Île. Ses frères Fabien et Jean-Michel étaient tristement connus pour avoir revendiqué les attentats de Paris dans un enregistrement audio. Âgée de 44 ans et mère de 6 enfants, Anne Diana est en prison depuis 3 ans.

Anne Diana Clain est la dernière de la fratrie à quitter la France en août 2015, avec son mari Mohamed Amri, leurs trois enfants et son fils issu d’une autre union. Son but, rejoindre ses frères pour vive dans un Etat musulman.



La famille est finalement interceptée en juillet 2016 en Turquie alors qu’ils s’apprêtaient à entrer en Syrie. Ils sont alors incarcérés puis expulsés en France où ils sont à nouveau placés en détention.



Son mari aurait joué un rôle majeur dans la conversion à l’islam de la famille Clain, d’origine réunionnaise et chrétienne et ce dès 1999. Contrairement à son épouse, Mohamed Amri lui nie tout projet d’installation en Syrie.



La prévenue dit depuis avoir appris de ses erreurs et avoir cru à « l’utopie » précise le JIR. Elle explique ne pas s’être rendu compte à l’époque de la violence exprimée et encouragée par ses frères.



Le couple comparaîtra demain et mercredi devant le tribunal correctionnel pour associations de malfaiteurs à visée terroriste. Sa fille Jennifer âgée de 28 ans a également été expulsée de Turquie en septembre avant d’être écrouée en France. Charlotte Molina Lu 486 fois







Dans la même rubrique : < > Contrôles routiers : Il conduit sans permis mais avec des cachets d’ecstasy St-Leu: Un chasseur sous-marin décédé en mer