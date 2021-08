A la Une . Jeux paralympiques : Le miraculé Laurent Chardard termine 4ème du 50m papillon

Le Réunionnais Laurent Chardard doit se contenter de la quatrième place aux Jeux paralympiques, en natation. Mais l'aventure au Japon est loin d'être terminée. Il doit s’élancer sur une autre épreuve dans les prochains jours pour tenter de décrocher une médaille. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 30 Août 2021 à 13:55





Laurent Chardard est l’une des personnalités remarquables de ces Jeux paralympiques.



Celui qui vient de L’Étang-Salé a un parcours hors du commun qui lui a valu d’être raconté en manga. Le 27 août 2016, alors qu’il surfait à Boucan Canot, il est attaqué par un requin-bouledogue. Il perdra son bras et sa jambe droite.



Malgré ce drame, le jeune homme ne s’est jamais laissé abattre et a décidé de poursuivre le sport dans son élément de prédilection : l’eau.



Très rapidement, les résultats ont suivi puisqu'il va obtenir la médaille d’argent au 50m papillon et le bronze sur le 50m nage libre lors des championnats du monde en 2019. En 2020, il devient champion d’Europe sur le 100m dos et médaille d’argent sur le 50m papillon. Des performances qui font de lui l’un des favoris.



Le 1er août dernier, Laurent Chardard a réalisé une grande première mondiale. Alors que la finale olympique du 50m nage libre se déroulait à Tokyo,



Laurent Chardard échoue au pied du podium sur l'épreuve du 50 mètres papillon ce dimanche à Tokyo. Avec un temps de 32.29, il termine 4ème derrière deux Chinois et un Colombien. La déception de cette première finale paralympique, le jour de ses 26 ans, pourrait laisser place dans quelques jours à une joie immense. Le nageur français sera de retour mercredi avec le 100 m nage libre.





