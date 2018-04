Jeux, musique et repas en partage pour resserrer les liens à Carrosse

Parce qu’il est important de resserrer les liens entre les générations et de dynamiser le quartier, une « journée partage » était organisée ce samedi 21 avril sur le plateau sportif de Carrosse.



Un événement mis en place sous la houlette des associations de quartier, en étroite collaboration avec la Maison Pour Tous et le soutien du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville de Saint-Paul. Pendant que les uns « tapaient le domino », les autres étaient au fourneau et s’affairaient à la grillade. D’autres encore préparaient le civet « zourite », le riz et autres caris.



Une journée partage sans musique serait comme un cari sans sel ou un rougail sans piment, de fait, une équipe assurait la sonorisation et distillait la musique à volonté. Chacun a visiblement apprécié, surtout les gramounes des clubs de 3e âge Corail de l’Hermitage et les Cytises.