Jeux méditerranéens Oran 2022: Valentin Damour sélectionné en équipe de France

La 19ème édition des Jeux Méditerranéens a lieu à Oran en Algérie, du 25 juin au 5 juillet 2022. Près de 3400 athlètes de 26 pays sont attendus pour cette édition 2022. La France compte 309 athlètes toutes disciplines confondues et 12 en lutte. Parmi eux, le Réunionnais Valentin Damour. Par NP - Publié le Samedi 25 Juin 2022 à 07:59

En stage avec l’équipe de France depuis 2 semaines à l’INSEP Valentin s’est envolé pour Oran ce jeudi 23 juin avec l’équipe de France, il luttera dans la catégorie lutte libre des -57kg. Les qualifications auront lieu lundi et les finales mardi 28 juin.



Depuis le début d’année Valentin se prépare pour les grandes échéances internationales alternant les entrainements/stages à Saint-Joseph, stages à l’ étranger et à l’INSEP. Ses prestations lors des dernières compétitions ont convaincu le sélectionneur national pour qu’il retrouve sa place de titulaire en équipe de France.