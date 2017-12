Jeux interco du TCO: St-Paul rafle la première place

Ce samedi se sont déroulés les Jeux interco du TCO, au stade Olympique Paul Julius Bénard.



Combat avec les sumos pour pouvoir vider son sceau troué, courses relais, quiz, baby foot géant, fun slide… les cinq communes de l'Ouest se sont affrontées lors de multiples épreuves collectives et individuelles, et ce jusqu'à 20h30.



C'est la Ville de Saint-Paul qui a raflé la première place, devant Saint-Leu et le Port. Trois-Bassins est arrivée quatrième et la Possession termine le classement.