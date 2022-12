A la Une . Jeux des îles 2023 : La délégation réunionnaise comptera 800 membres

Alors qu'une date doit encore être fixée pour les prochains Jeux des îles de l'océan Indien, le Cros Réunion peut déjà annoncer que cette prochaine édition à Madagascar sera celle de tous les records. Avec près de 800 athlètes et accompagnateurs, la délégation réunionnaise sera la plus importante depuis la création des Jeux. Deux fois plus d'athlètes pour deux fois plus de disciplines : près de 25, contre une douzaine habituellement. Par La rédaction - Publié le Jeudi 8 Décembre 2022 à 16:25

Le calendrier final doit encore être arrêté, mais le top départ officiel de la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien est lancé. "Nous devons nous rendre à Madagascar les 14, 15 et 16 décembre prochains pour confirmer la date, mais le ministre des Sports s'est déjà exprimé dans la presse malgache. La période de fin août, début septembre a été avancée, mais nous attendons surtout les règlements techniques des épreuves", explique Claude Villendeuil, le président du Cros 974.



En effet, s'il n'y a aucun doute sur la tenue de ces Jeux à Madagascar au milieu de 2023, il reste plusieurs inconnues à l'équation. 23 disciplines doivent normalement être au programme, mais cela doit encore être confirmé. "Nous allons également profiter de notre déplacement pour visiter les infrastructures. Madagascar est bien pourvu en stades et gymnases, et nous savons déjà que certaines épreuves se dérouleront dans d'autres villes qu'Antananarivo. La voile à Sainte-Marie, le surf à Fort-Dauphin, les beachs à Tamatave. Reste la natation, rien ne semble décidé pour l'instant. Le village sportif et l'hébergement en général n'ont pas encore été abordés, mais je pense que Madagascar va opter pour la solution de Maurice lors de l'édition de 2019, en dispatchant les délégations dans les hôtels de Antananarivo", poursuit le président du Cros.

1,5 million de budget pour préparer et faire les Jeux



"Si nous avons autant de sportifs, c'est grâce à l'augmentation du nombre de disciplines, mais surtout grâce à l'effort fait pour la mixité. Partout où cela a été possible, des épreuves mixtes se tiendront, dans les autres cas elles sont dédoublées", précise Jean-Paul Nanguet, le chef de la délégation



Pour aider à préparer cette édition, l'ANS (Agence nationale du Sport), a débloqué une enveloppe de 97.000 euros. "Cela va notamment permettre de faire venir des préparateurs sportifs pour aider les athlètes en amont. Une partie des financements va aussi offrir à des sportifs de se confronter à d'autres équipes dans des compétitions régionales avant les Jeux", détaille Jean-Philippe Ballet-Baz, le président du Creps Réunion.

Une nouvelle mascotte pour l'équipe Réunion



Depuis son dernier relooking au milieu des années 2000, la mascotte de l'équipe péi, Ti Bayoun, avait un peu pris la poussière. Cette année, le Cros 974 a donc décidé de la "revitaliser". Un concours a été lancé, et c'est le Bénédictin Sébastien Prévot qui a conquis le jury. Malgré une trentaine de propositions, sa version moderne du tangue a remporté la palme.



Préparateur physique et éducateur sportif, il allait de soi "d'être acteur d'un changement. C'était naturel pour d'allier mes deux passions, le sport et le dessin, donc il ne restait plus qu'à prendre un crayon", explique Sébastien.



Désormais, tous les sportifs réunionnais attendent avec impatience ce qu'il ressortira de la prochaine rencontre du CIJ (Comité international des Jeux des îles) pour avoir le calendrier complet.