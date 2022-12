A la Une . Jeux des Jeunes : Pluie de victoires et d'or pour les sportifs péi

Les 12e Jeux des jeunes de la CJSOI se poursuivent depuis le début de la semaine à Maurice. Après trois jours de compétition, La Réunion a déjà remporté 34 médailles. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 9 Décembre 2022 à 09:16

Le palmarès des Jeux des Jeunes pour la journée du 6 décembre :



En catégorie E-sport, Jade Robert obtient la médaille d'or.



En 100M filles sport adapté, Audrey Amaranthe reporte la médaille d'argent.



En 100 m filles handisport, Shona Robic obtient la médaille d'argent.



En 100 m garçons handisport, Joris Samara remporte la médaille d'argent.



En 3000 m, Théophanie Minne remporte la médaille de bronze.



En lancer de poids filles, Gabrielle Basin et Elodie Longin remportent respectivement la médaille d'or et la médaille d'argent.



En Octathlon, Lino Hanniet, Warren Danae et Sébastien Issarambe ont obtenu dans l'ordre la médaille d'or, d'argent et de bronze.



En saut en hauteur filles, Mathilde Mounier et Moana Peyrard obtiennent respectivement la médaille d'or et d'argent.



En saut en longueur garçons sport adapté, Jérémie Maillot obtient la médaille de bronze.



En tennis en double filles, Jade Emier et Kiméa Darmalingom remportent la médaille d'argent.



En tennis double garçons, Noah Saillon et Samuel Robert obtiennent la médaille d'or.



En tennis de table mixte/duo, Tony Metro, Astrid Almery, Benjamin Ouledi, Marion Moufflet, Mathieu Opezzo et Maxime Mykolow obtiennent la médaille d'or.



En tennis de table garçons, Benjamin Ouledi remporte la médaille d'or.



En triple saut garçons, Lino Hanniet obtient la médaille de bronze.





Le 7 décembre en haltérophilie filles, en catégorie 64 kg, Léna Diot a remporté la médaille d'argent 47 kg à l'arrachée et 64 kg à l'épaulée jetée pour un total de 111 kg. Maya Firenzula a remporté la médaille d'argent pour un total de 116 kg. En haltérophilie garçons en catégorie – de 81 kg, Raphaël Mussard a remporté la médaille d'argent.



Au 100 mètres haie, les soeurs Lopez, Alicia et Manon ont obtenu respectivement la médaille d'or et de bronze.

Au 110 mètres haie garçons, Fadi Tovagliaro et Joakym Decaluwe ont obtenu respectivement la médaille d'or et d'argent.



Au lancer de poids garçons, Noah Hullen a remporté la médaille d'or avec 14m79.



En natation filles, au 400M nage libre Lily-Jeanne Hocquette a remporté la médaille d'argent et Eléa Riemens la médaille de bronze. En 50 M nage libre, Agnès-Emilie Bardeur a remporté la médaille de bronze. En 50M brasse, Mahée Gory-Lauret a remporté la médaille de bronze.



En natation graçons, au 50M nage libre, Timéo Bordier a remporté la médaille d'argent, au 50M brasse, Dayan Mady a remporté la médaille d'or, au 400m*4, Alexandre Ferrere a remporté la médaille de bronze, au 400M Milan Larivière et Thomas Naboudet remportent respectivement la médaille d'argent et de bronze.



En saut hauteur garçons, Benjamin Belgrade et Joakym Decaluwe remportent dans l'ordre la médaille d'or et de bronze.



En saut en longueur filles, Manon Lopez et Anaïs Paviel Migale obtiennent dans l'ordre la médaille d'or et de bronze. Dans la catégorie handisport filles, Shauna Robic obtient la médaille d'argent. Chez les garçons catégorie saut en longueur handisport, Joris Samara gagne la médaille d'argent.



En tennis filles, Jade Emier obtient la médaille d'or alors qu'en tennis garçon, ce sont Samuel Robert et Noah Saillon qui remportent respectivement la médaille d'or et d'argent.



Le 8 décembre, en disque graçons, Noah Hullen a remporté la médaille de bronze. En E-sport, Roman Fanchin a remporté la médaille de bronze.



En javelot garçons, Vincent Ecormier et Noah Hullen remportent repsectivement la médaille d'argent et de bronze. En 100 m T20 filles sport adapté, Audrey Amaranthe remporte la médaille d'argent. En 200 m auditif, garçons, Ahmed Colo Shanice et M'Kadar Hartami remportent dans l'ordre la médaille d'or et d'argent. En 200 m garçons sport adapté, M'Kadar Hartami remporte la médaille de bronze. En 400 m, garçons, Abel Sauvage remporte la médaille d'argent.



En lancer de poids garçons, Ludovic Myrthe remporte la médaille d'argent.



En natation garçons, 50 m papillon, Timéo Bordier et Dayan Madi remportent dans l'ordre la médaille d'or et d'argent. En 10 m papillon, Timéo Bordier et Anthony Thiriot remportent l'or et l'argent. En 100 m brasse, Dayan Madi remporte la médaille d'argent. En relais 800 m le quatuor Bordier Timeo, Ferrere Alexandre, Lariviere Milan et Naboudet Thomas remporte la médaille d'or.



En natation filles, Lily-Jeanne Hocquette remporte la médaille d'argent. En 200 m dos crawlé, Mahée Gory-Lauret et Julie Nadaud remportent l'or et l'argent. En 800 m filles, le quatuor Riemens Elea, Gonthier Audrey, Hocquette Lily Jeanne et Glory Lauret Mahee remporte la médaille d'or.





En saut en longueur garçons, Ange Vannaire remporte l'or avec 6m89. Dans la catégorie saut en longueur filles_handisport, Audrey Amaranthe remporte l'argent avec 3m48.



En tennis de table double mixte, Marion Moufflet remporte l'or tandis que Benjamin Ouledi, Astrid Almery et Tony Metro remportent le bronze.



En tennis de table en double mixte, Marion Moufflet et Astrid Almery remportent la médaille d'argent. Les garçons Tony Metro et Benjamin Ouledi remportent l'or.