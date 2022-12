A la Une . Jeux des Jeunes : Des victoires et de l'or pour les sportifs péi en ce premier jour de compétition

Alors que les 12e Jeux des jeunes de la CJSOI ont débuté ce lundi, il n’aura pas fallu longtemps pour que les jeunes pousses de l’île prouvent leur talent. Des médailles d’or ont déjà été ramassées, tandis que d’autres se sont qualifiés dans leurs disciplines respectives. Par NP - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 16:36

C’est donc bien parti pour les 12e Jeux des jeunes de la CJSOI. Depuis ce lundi matin, l’île Maurice accueille les jeunes sportifs de la zone océan Indien pour la compétition qui leur est consacrée. Il n’aura pas fallu attendre longtemps avant que les premiers exploits des Réunionnais aient lieu.



En tennis, Jade Ermier, Samuel Robert et Noah Saillon se sont qualifiés pour les quart de finale. Il en est de même pour l’équipe féminine de Futsal qui s’est qualifiée au même stade de la compétition grâce à sa victoire 9 buts à 2 face à Mayotte.



C’est l’athlétisme qui ramène les premières médailles réunionnaises. La première médaille d’or est venue d’Élodie Longin en javelot. Elle remporte la compétition avec un jet à 43,96m, devançant Lilou Pausé qui la suit avec un jet à 42,60m. Une autre médaille a été remportée par Alicia Lopez sur le 800m filles, laquelle a réalisé une remontée époustouflante.



Au Beach Hand, filles et garçons sont parvenus à se qualifier.