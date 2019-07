Jeux des Iles : La Réunion remporte la finale de football au terme d'un match historique

Sensationnel ! Pour la 5e fois de son histoire, la sélection de La Réunion de football a remporté les Jeux des îles ce samedi, en dominant son rival mauricien, pays-hôte de la compétition, au terme d'un suspense insoutenable. C'est au bout du bout des tirs au but que les Réunionnais l'ont emporté.



Le gardien de but réunionnais a réussi l'incroyable exploit d'arrêter les 5 tirs au but mauriciens, tandis que son homologue mauricien en arrêtait trois. Un des joueurs réunionnais, le premier à tirer, le capitaine, a quant à lui mis le ballon hors du cadre.



C'est donc sur l'incroyable score de 1 tir au but à zéro, un score rarissime dans les matchs internationaux, que les Réunionnais l'ont emporté, alors que le score était de 1 à 1 à la fin du temps règlementaire.



C'est Bertrand Bador qui a délivré ses coéquipiers.



Une victoire historique pour le Club R, qui conserve son titre obtenu il y a quatre ans à domicile, confortant un peu plus sa mainmise sur le football indiaocéanique avec cette 9e médaille obtenue dans la compétition. Chapeau bas messieurs !



Palmarès du tournoi depuis 1979:



1979: Réunion (or), Seychelles (argent), Comores et Maurice (bronze)

1985: Maurice (or), Réunion (argent), Comores (bronze)

1990: Madagascar (or), Maurice (argent), Seychelles (bronze)

1993: Madagascar (or), Réunion (argent), Maurice (bronze)

1998: Réunion (or), Madagascar (argent), Seychelles (bronze)

2003: Maurice (or), Réunion (argent), Seychelles (bronze)

2007: Réunion (or), Madagascar (argent), Mayotte (bronze)

2011: Seychelles (or), Maurice (argent), Réunion (bronze)

2015: Réunion (or), Mayotte (argent), Maurice (bronze)

2019: Réunion (or), Maurice (argent)