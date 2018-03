Sport Jeux des Iles: La Réunion à la conquête des médailles d'or... Avec une délégation forte de 316 athlètes, la sélection de La Réunion est prête à se confronter à ses rivaux de l'océan indien, dans le cadre des 9èmes Jeux des îles de l'Océan Indien (JIOI), qui se dérouleront dans notre département du 1er au 9 août. Avec un objectif à peine voilé : égaler voire faire mieux que le record de 180 médailles obtenu aux Seychelles en 2011.

Pour cette nouvelle édition des Jeux des Iles de l'Océan Indien, la sixième organisée à La Réunion, 14 disciplines ont été retenues à savoir l'athlétisme, le badminton, le basket-ball, la boxe, le cyclisme, le football, l'haltérophilie, le judo, la natation, le tennis, le tennis de table, la voile et le volley.



Lors des précédents Jeux des îles aux Seychelles, La Réunion avait empoché 58 médailles d'or, 62 en argent et 60 en bronze, soit un total de 180 médailles, arrivant en tête au bilan des médailles, devant l'île Maurice (155), Les Seychelles (127) et Madagascar (118).



L'objectif cette année est de faire mieux pour le président du Comité régional olympique et sportif de La Réunion (CROS), Jean-François Beaulieu, qui "attend toujours plus" des athlètes réunionnais, notamment pour les médailles d'or, la seule breloque qui "compte" pour ces Jeux des îles, estime-t-il.



Même son de cloche pour le président de la Ligue régionale de judo, Alain Puelle, qui attend beaucoup de sa délégation. Il espère voir égaler le nombre de médailles d'or obtenues lors des précédents Jeux aux Seychelles (8 médailles). "On veut garder notre étiquette de nation-phare en judo dans l'Océan Indien", indique-t-il, "et cela passe par le plus de médailles d'or possible. C'est ce que j'ai dit aux entraîneurs lors du rassemblement du 18 juillet dernier", poursuit-il. La présence de Mathieu Dafreville, ancien champion de France et porte-drapeau du Club R, ne sera pas de trop...



Du côté de l'athlétisme, la plus grande délégation réunionnaise engagée dans ces JIOI avec 60 athlètes, place aux jeunes après les 13 médailles d'or -un record- obtenues aux Seychelles. Comme l'explique Gilles Hubert, président de la Ligue réunionnaise d'athlétisme, près de deux tiers des athlètes de sa sélection sont âgés de 16 à 22 ans, et "ont déjà l'expérience des compétitions nationales et européennes", tient-il à rappeler. Tout en restant "humble", il attend néanmoins "entre 9 et 13 médailles d'or". SI Lu 1616 fois





