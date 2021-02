A la Une . Jeux de hasard : Un millionnaire au Tampon

Le 1er Réunionnais à avoir remporté un tirage de MyMillion cette année a validé sa grille à La Châtoire ! Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 8 Février 2021 à 19:53 | Lu 3188 fois





• Le tirage Euromillions du 5 janvier 2021 mettait en jeu la somme de 17 millions d’euros. En Europe, 18 millions de grilles ont été jouées pour 1,2 million de grilles gagnantes, toutefois, aucune grille n’a trouvé la combinaison gagnante en intégralité.



• En parallèle de ce tirage, un code My Million issue de la tombola française lancée en 2014 remettait un chèque de 1 million d’euros au porteur du code suivant : DF 777 9665. C’est en outre-mer que le code gagnant a été annoncé, et plus précisément auprès d’un joueur ayant coché sa grille dans l’un des points de vente de l’île de la Réunion.



• Le gagnant a joué sa grille dans le point de vente FDJ de la galerie marchande de l’Hyper U La Chatoire situé sur la commune du Tampon.



• Le gagnant est un joueur très régulier qui coche une grille fétiche à chaque tirage de l’Euromillions depuis 2004, soit 17 ans de fidélité à la loterie européenne. Ayant oublié son reçu dans sa voiture le jour du tirage, il n’a pu constater son gain que le lendemain après avoir pris le temps de consulter le résultat du tirage sur son application FDJ, comme il le fait à chaque fois. Devant le gain de 1 million d’euros qui s’est offert à lui, ce joueur a indiqué lors de son paiement avoir fondu en larmes de bonheur.



