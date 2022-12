A la Une . Jeux d'argent : Une famille réunionnaise encaisse 500.000 euros à quelques jours de Noël

La Française des Jeux annonce qu'une famille réunionnaise a remporté un demi-million d'euros via l'achat collectif d'un ticket du jeu "Coup double" alors que les proches jouaient pour la toute première fois. Voici le communiqué de la FDJ : Par NP - Publié le Mercredi 21 Décembre 2022 à 15:00

C'est une famille réunionnaise qui se partage la jolie somme de 500 000 euros grâce l'achat collectif d'un ticket COUP DOUBLE. "C'est la toute première fois que je testais ce jeu" nous confie la mère de famille à la main heureuse.



"Mes enfants et moi-même jouons occasionnellement depuis des années sans penser qu'une telle chance nous tombe dessus", poursuit-elle.



Des travaux de rénovation sont évoqués pour l'un, une maison et une voiture pour d'autres, chacun prendra son temps pour mener à bien leurs projets. Ce qui est sûr c'est qu'ils célébreront ensemble ce moment de joie autour d'une belle tablée.