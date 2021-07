A la Une . Jeux Olympiques : zoom sur les sportifs réunionnais qui vont mettre l'île en lèr

Surfer, cycliste, athlète... La célèbre compétition sportive des Jeux Olympiques de Tokyo débute le mois prochain. Et nombreux sont les sportifs réunionnais qui ont décroché leur place pour la compétition. De quoi mettre notre île en lèr. Par Nicolas Ibao - Publié le Samedi 24 Juillet 2021 à 06:22

La Réunion sera présente lors des Jeux Olympiques de Tokyo qui démarrent ce samedi et se tiendront jusqu'au 9 août. Et ce, dans plusieurs domaines.



Pour la première fois dans les Jeux Olympiques, le surf fait son apparition, et des couleurs réunionnaises sont déjà présentes dans la discipline. En effet, deux surfers réunionnais participeront à la compétition.



Tout d'abord, Johanne Defay, surfeuse professionnelle réunionnaise occupant la deuxième place du classement mondial grâce à sa toute dernière victoire lors de la sixième manche du circuit pro de surf en Californie. La surfeuse de 27 ans, heureuse de cette victoire, espère rester dans le top 5 du classement mondial. Mais en surf, elle ne sera pas la seule à représenter La Réunion sur sa planche.



Le Réunionnais Jérémy Florès participera lui aussi à la compétition. Le mois dernier, le surfer professionnel avait brillé en s'emparant de la troisième place du classement des championnats du monde.



Les deux professionnels des vagues auront des adversaires de taille lors de la compétition. Notamment Clarissa Moore, devenue la plus jeune championne du monde en 2011.



Pour les jeux paralympiques, le réunionnais Dimitri Pavade (athlète) s'est qualifié, et il compte défendre une cause bien précise lors de la compétition : le handisport. Étant victime d'un accident sur son lieu de travail en 2007, le jeune athlète a dû être amputé au tibia. Suite à son histoire, lorsqu'il pratique le sport, il souhaite montrer au plus grand nombre l'importance d'avoir confiance en soi, de s'accepter, et de croire en ses rêves. Car c'est grâce à cela qu'il en est arrivé là aujourd'hui.



Un autre athlète originaire de notre île l'accompagnera également dans les jeux paralympiques, Ronan Pallier. L'athlète a actuellement un long palmarès : huit fois champion de France, champion d'Europe, et quatrième au mondial handisport ; il ne manque plus que le prix paralympique. Et il persévère, car il avait déjà tenté sa chance pour cette compétition lors de l'édition de 2004 et 2008. Cette fois-ci, il espère que ce sera la bonne.



Gaël Rivière, Réunionnais ayant vécu sur l'île pendant 15 ans, participera lui aussi à la compétition. Né aveugle, ce dernier a toujours voulu voyager afin de rencontrer d'autres personnes comme lui, jusqu'au jour où il découvre le cécifoot. Le cécifoot est un dérivé du football traditionnel, et il se joue sans la vue. Gaël est parvenu à obtenir sa propre tactique lorsqu'il était sur le terrain, ce qui a séduit le sélectionneur de l'Équipe de France et il a ainsi pu participer aux premières compétitions internationales. Ainsi, en 2012, Gaël décrochera une médaille d'argent lors des Jeux Paralympiques de Londres, jusqu'à ensuite occuper la seconde place du championnat d'Europe à Rome en 2019. Aujourd'hui, Gaël et ses coéquipiers tenteront d'ajouter une victoire à leur palmarès.



En handball, des années après son père, Melvyn Richardson, fils de Jackson Richardson, participera lui aussi au JO, pour ensuite signer un contrat de quatre ans avec le FC Barcelone.



Enfin, le cycliste réunionnais Donovan Grondin a également été sélectionné pour les JO de Tokyo. C'est le premier Réunionnais qui participera à une épreuve olympique de cyclisme sur piste.



C'est une véritable fierté pour La Réunion de pouvoir être aussi présente lors d'une compétition comme celle-ci.





Publicité Publicité