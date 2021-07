A la Une . Jeux Olympiques : Où en sont les Réunionnais ?

Après trois jours d’épreuves olympiques, les 10 Réunionnais engagés lors des JO connaissent des fortunes diverses. Le moment de faire un point d'étape de la situation de nos champions péi. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 27 Juillet 2021 à 09:02

C’est le quatrième jour des épreuves olympiques et les premiers résultats tombent pour les sportifs de La Réunion. Si certains ont déjà su se faire remarquer, d’autres sont malheureusement déjà éliminés. Quelques-uns attendent encore avant de rentrer en piste. Petit tour d’horizon des aventures de nos champions au pays du soleil levant.



Le surf à la dérive



C’est la première fois que le surf prenait place dans une olympiade et offrait à nos amoureux de la vague une chance de médaille. Avec une délégation française à moitié réunionnaise, tous les espoirs étaient permis. Malheureusement, les conditions météorologiques (petites vagues et vent fort) n’ont pas permis aux athlètes de s’exprimer. Résultat : Johanne Defay et Jérémy Florès sont éliminés dès les 8e de finale.



Une expérience douce amère pour les deux surfeurs qui sont déçus de leur performance, mais heureux d’avoir pu profiter de la grande première du surf aux JO.



Dans la famille Richardson, je voudrais le fils



En 1992, le monde du Handball découvrait un génie du sport lors des JO de Barcelone. Jackson Richardson était devenu l’emblème des Barjots qui avaient rapporté la première médaille française dans ce sport.



Près de 30 ans plus tard, c’est son fils Melvyn qui éclabousse la compétition de son talent. Pas titulaire indiscutable au début de la compétition, le joueur de 24 ans a été impérial lors de son entrée face à l’Argentine lors du premier match. Il a terminé meilleur scoreur de l’équipe avec 7 buts. Il a pourtant assisté en tribune à la victoire des siens face au Brésil lors du deuxième match.



Volley-Ball, Stephen Boyer doit s’accrocher



L’équipe de France de Volley-Ball s’est lourdement inclinée face aux USA lors du match d’ouverture 3 sets à 0. Stephen Boyer avait été l’un des meilleurs marqueurs tricolores avec 7 points inscrits. Il n’a pourtant pas été aligné lors de la victoire face à la Tunisie, mais le pointu aura l’occasion de se refaire lors de ce tournoi.



Marine Boyer doit porter l’équipe de France



Ce mardi, l’équipe de France de gymnastique artistique va participer à la finale des JO. La Réunionnaise a pourtant réalisé une contre-performance aux barres asymétriques (84e), mais a réalisé le meilleur score à la poutre, épreuve où elle était arrivée 4e lors des dernières olympiades à Rio.



L’équipe de France est arrivée 4e avec les scores cumulés, lui permettant de tenter sa chance pour obtenir une médaille. Marine Boyer peut donc ramener une médaille aujourd’hui.



Guillaume Chaine subit la loi du champion du monde



Le Kréopolitain participait à ses premières olympiades en Judo à 34 ans. Malheureusement pour lui, il est tombé sur Lasha Shavdatuashvili, le champion du monde de la catégorie des -73 kg, en 16e de finale. Il ne sera pas repêché pour la médaille de bronze.



Ils ne sont pas encore entrés en piste



Donovan Grondin est le premier Réunionnais à participer à une épreuve de cyclisme aux JO. La tension monte pour lui puisque les cyclistes ne débuteront la compétition qu’en deuxième semaine. Il tentera d’aller chercher une médaille avec l’équipe de France Endurance.



Deux jours d’attente encore pour Fanny Horta et Caroline Drouin avec l’équipe de France de rugby à 7. Les bleues débutent la compétition jeudi 29 juillet par un gros morceau avec les Fidji. Les rugbywomen auront fort à faire dans une compétition où elles ne sont pas forcément favorites.



Trois jours d’attente encore pour Ludovic Oucéni. Le Kréopolitain fait partie des six relayeurs français engagés sur le 4x400. Il a réalisé le record d’Europe récemment et peut espérer une médaille.



