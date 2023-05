Jeunesse : Mafate i koz !

Toutes et tous y retrouvent également le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, venu échanger avec eux. L’Adjoint délégué au Bassin de vie de Mafate, Jean-Philippe MARIE-LOUISE, se trouve à ses côtés tout comme la Députée, également Conseillère municipale, Karine LEBON, l’Adjointe aux affaires agricoles, Carole LEVENEUR, et le Conseiller municipal à la jeunesse, Kévin DAIN.L’occasion d’évoquer les préoccupations, les attentes, les besoins et l’avenir de cette prometteuse jeunesse saint-pauloise. Cette rencontre constructive permet de dégager des pistes afin d’accompagner au mieux ces Mafatais et les jeunes à l’échelle de tout le territoire. Le moment aussi de questionner les élu·es sur leurs missions ou sur le fonctionnement de la commune.