Jeunes mariés emportés par une coulée de boue: Les témoignages

C'est une journée tragique à laquelle on ne s'attendait pas. La tempête tropicale Fakir était bien plus féroce qu'on ne le pensait et il a emporté sur son passage un couple de jeunes mariés. Elle avait 18 ans, lui 23.



Les amoureux se trouvaient dans leur chambre lorsqu'une coulée de boue a envahi leur bungalow à Maniron à l'Étang-Salé. Ils le louaient depuis un mois. Le propriétaire serait quant à lui hors département.



Mais le terrain agricole derrière la petite maison en bois était bien plus dangereux qu'ils ne le pensaient. Plusieurs mètres de boue, de terre et de morceaux de bois remplissent la pièce. L'une des victimes était coincée sous un bananier.



Selon Wilfred Soupapoullé, chef de colonne du Sdis, sur place vers 10h45, l'accès au bungalow, puis aux corps - à cause d'une boue "très compacte"- était si difficile que la vingtaine de secouristes ne sont pas arrivés à temps. Les victimes étaient en arrêt cardio-respiratoire et n'ont pu être réanimées malgré les efforts du Smur.



Plusieurs voisins ont aussi cherché à libérer le couple, mais, ne pouvant être plus qu'une dizaine dans la pièce, n'ont pas été assez rapides. Pour Rodolphe, un voisin, c'est la frustration : "Mon but était de retirer les personnes le plus vite possible avec la terre, un accès vraiment restreint... il fallait casser pour avoir accès". Mais selon Wilfred Soupapoullé, leur aide a été précieuse pour retirer les deux corps.



Une enquête pour découverte macabre a été ouverte. Les premières constatations ont ainsi été réalisées par les gendarmes. Des auditions de témoins sont prévues.



Prisca Bigot sur place