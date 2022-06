Communiqué "Jeunes en librairie – Fé nèt liv" à La Réunion

Ce programme d’éducation artistique et culturelle est destiné à faciliter l'accès au livre, à permettre aux jeunes de découvrir les librairies et à promouvoir la diversité de la production dans ce domaine. Par N.P - Publié le Vendredi 17 Juin 2022 à 14:36

Le communiqué de la préfecture :



« Jeunes en librairie » est un dispositif national porté conjointement par le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports et le Ministère de la Culture dans le cadre du Plan de Relance.



Ce programme d’éducation artistique et culturelle est destiné à faciliter l'accès au livre, à permettre aux jeunes de découvrir les librairies et à promouvoir la diversité de la production dans ce domaine.



Fé nèt liv



À La Réunion, ce dispositif est décliné sous le nom de « Jeunes en librairie – Fé nèt liv » depuis juin 2021. Initialement destiné aux collégiens et lycéens, il a été étendu aux élèves de CM1 et CM2.



Pour l’année 2021-2022, les projets ont été conçus par les enseignants volontaires, en partenariat avec les libraires. Une commission réunissant la Direction des Affaires Culturelles (DAC) de La Réunion, la Délégation Académique à l’Éducation Artistique et à l'Action Culturelle (DAAC) de La Réunion et Réunion des Livres a ensuite procédé à l’étude des demandes. La majorité des établissements volontaires ont pu entrer dans le dispositif. Les critères de sélection prennent en compte les territoires (prioritaires, isolés, ruraux), l’adéquation du projet proposé avec le dispositif et les besoins des établissements.



À ce jour, l’opération a permis de toucher près de 1400 élèves dans quarante établissements scolaires et 17 communes de l’île, une vingtaine d’intervenants et 18 librairies indépendantes locales.



« Chèques-lire » d’un montant de 30 euros



Les élèves participants bénéficient de la remise de « chèques-lire » d’un montant de 30€ à utiliser en librairie. Pour beaucoup de jeunes, il s'agit d’une première visite de librairie sans accompagnant familial.



Des interventions d’auteurs, illustrateurs et éditeurs péi, ainsi que des visites en bibliothèque viennent compléter leur parcours pédagogique.



A La Réunion, une série de 11 capsules vidéo combinant mini-reportages et entretiens avec des professionnels permettent également aux jeunes de découvrir les coulisses de l’économie du livre, la filière locale et ses talents.