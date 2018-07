Jeune tué à Nantes : Le policier mis en examen pour "coups et blessures volontaires"

Alors que le quartier du Breil a connu une 4e nuit de tensions, le policier à l'origine de la mort d'Aboubakar F. a été mis en examen vendredi soir par le juge d'instruction pour "coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner avec cette circonstance aggravante que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique avec usage d’une arme".



L'homme a été placé sous contrôle judiciaire.



Mardi soir à Nantes, Aboubakar F., recherché dans le cadre d’un mandat d’arrêt émis en juin 2017 à Créteil pour "vol en bande organisée, recel et associations de malfaiteurs", avait été contrôlé par six CRS. Au volant de sa voiture, il ne portait pas de ceinture de sécurité. Il s'était ensuite présenté aux forces de l'ordre sous une fausse identité. Les policiers devaient le conduire au commissariat pour des vérifications. Le jeune homme avait alors brusquement effectué une marche arrière et "frôlé un fonctionnaire de police resté debout près du fourgon", selon le procureur de la République.



Le policier à l'origine du tir a finalement reconnu ce vendredi avoir tiré accidentellement, et non en légitime défense comme il l'avait précédemment déclaré.