Météo Jeudi: temps lourd, les brises dominent, averses de saison l'après-midi

Cet après-midi la moitié Ouest de l'île apparait la plus exposée aux averses estivales. Prévisions pour le jeudi 05 Mars Temps lourd, régime de brises, averses l'après-midi.



➡️ En début de matinée: une fois n'est pas coutume de nombreux nuages tutoient les côtes Ouest et Sud. Plus tardif que d'habitude le soleil finit par percer néanmoins .

Les éclaircies sont larges au volcan, au Maïdo et dans les cirques.



En cours de matinée le gris progresse dans les hauts et l'intérieur.



➡️ Cet après-midi le gris s'impose avec une teinte plus foncée sur les hauts de l'Ouest qui annonce la pluie de l'après-midi dans l'intérieur et sur les pentes.

Quelques bonnes averses sont probables . Elles débordent sur le littoral localement.

Le Nord-Est de l'île est a priori moins exposé.



🎏 Le vent se manifeste sous la forme de gentilles brises de mer. Il n'est d'aucun secours pour offrir une parade face à la moiteur ambiante.



🌊 La mer est agitée sur les côtes Ouest et Sud où une houle de Sud Sud-Ouest commence à déferler en journée.

La température du lagon est voisine de 28° à 29°.



🌡️ Les températures maximales sont souvent supérieures aux normales . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h17 le 06 -- Coucher du soleil : 18h42 le 05



5heures: températures sous abri relevées par les stations de Météo France. Des températures nocturnes au dessus des normales. Les publications sont postées régulièrement et archivées sur Zinfos974Météo.

https://www.meteo974.re/

Firinga Le site ➡️

Analyse de la situation de surface ce matin.

