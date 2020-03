Météo Jeudi: temps instable et chaud, nombreuses averses localement soutenues ce matin et cet après-midi selon les régions

Animation satellite. Activité instable et orageuse à proximité des côtes Est Sud-Est ce matin et dans la région du volcan. Temps instable et chaud.



➡️ En début de matinée: de nombreuses averses localement soutenues sont observées dans la région de Sainte Rose, du volcan, entre Saint Philippe et Saint Pierre débordant temporairement vers le Tampon, Saint Louis, les Avirons et sur la côte Est vers Saint Benoît et Saint André. Ces conditions persistent une partie de la matinée avant une accalmie même si le volcan et la région de Sainte Rose/Saint Philippe restent exposés au risque pluvieux toute la journée.

Au Nord-Ouest de ces régions c'est à dire sur l'Ouest et le Nord les conditions sont nettement plus clémentes.



En cours de matinée l'évolution diurne alimentée par une masse d'air chaude et instable nourrit de nombreuses formations nuageuses qui s'épaississent graduellement dans les hauts et l'intérieur.



➡️ Cet après-midi les averses estivales peuvent toucher l'ensemble des hauts et l'intérieur mais ciblent la moitié Ouest.

Localement ces précipitations peuvent être soutenues et atteindre la côte.

Des averses transitent au large des côtes Nord et peuvent tutoyer la côte en seconde partie d'après-midi.



🎏 L'alizé rétrograde et les rafales de plus de 50km/h sont concentrées dans la région de Saint Pierre.

Cet après-midi un petit vent de Sud Sud-Est peut rafraîchir un peu les organismes du côté de la Saline et de l'Ermitage.



🌊 La mer reste agitée à forte sur le Sud et l'Est. La houle s'amortit graduellement pour se situer vers 2m en journée.

Elle est nettement plus accueillante sur les plages de l'Ouest. Notez que les filets de protection autorisant la baignade sont installés ce matin aux Roches Noires.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont proches ou localement supérieures aux normales de saison . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h18 le 13 -- Coucher du soleil : 18h36 le 12



🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1008.8 hectoPascals. 🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 27 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30/31 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30/31 Volcan 19 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 28 Salazie 27

7 heures: précipitations des 3 dernières heures rapportées par les stations de Météo France. 45mm au volcan mais il pleut aussi sur le Sud.



Les pluies de ce début de matinée capturées par les radars de Météo France. En jaune les plus soutenues.



Analyse de la situation de surface ce matin. La zone perturbée 91S au Nord-Ouest de Tromelin commence à montrer des velléités d'organisation.



La convection associée à la Zone Perturbée 91S s'est nettement intensifiée ces dernières 12heures. Les modèles indiquent que ce système qui a végété de nombreux jours devrait s'intensifier ces prochains jours.

