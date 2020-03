A la Une ... Jeudi: températures estivales, périodes pluvieuses le matin ou l'après-midi suivant la région

Jeudi après-midi les averses sont assez nombreuses dans les hauts et l'intérieur. Elles sont localement modérées. La moitié Nord-Est est a priori moins exposée. Prévisions pour la nuit du 11 au 12 Mars



➡️ Des passages pluvieux touchent l'Est le Sud-Est et le volcan. Ils peuvent temporairement déborder sur le Sud sauvage et sur le Nord-Est jusqu'à Sainte Marie ou Saint Denis.

Nuit calme et risque pluvieux très faible pour l'Ouest et le Nord-Ouest.



🎏 L'alizé est encore ressenti sur le Sud et le Nord mais il faiblit par rapport à la journée .



🌊 La mer est agitée à forte sauf sur les côtes Ouest et Nord-Ouest.



🌡️ Les températures minimales sont douces.



Prévisions pour la journée du jeudi 12 Mars



Le vent est moins un peu moins fort que la veille. Averses estivales l'après-midi.



➡️ En début de matinée: averses de fin de nuit et de début de matinée sur le Sud-Est et l'Est avec des débordements possibles sur le Sud et le Nord.

Sur l'Ouest et le Nord-Ouest le soleil a davantage la main.



En cours de matinée les nuages de l'évolution diurne s'agrègent aux pentes et obscurcissent progressivement le ciel de l'intérieur.

De belles éclaircies sont probables sur le Nord et le Nord-Est. Les conditions restent bonnes sur les plages.



➡️ L'après-midi les averses sont assez nombreuses et parfois modérées dans les hauts et débordent localement vers le littoral comme sur le Sud-Ouest et le Sud-Est.

La moitié Nord-Est de l'île est a priori moins exposée.



🎏 Le vent demeure bien ressenti sur le Sud jusqu'à la Pointe au Sel avec des rafales qui peuvent atteindre 70km/h à Pierrefonds.

Au Nord Gillot affiche des vitesses maximales proches de 60km/h. Le vent rentre jusqu'à la Grande Chaloupe.



🌊 La mer est agitée à forte. La houle générée par les alizés approche 3m sur les côtes et Sud. Elle est nettement plus calme sur les rivages Ouest .

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont localement supérieures aux normales de saison notamment sur le Nord et l'Ouest et à Cilaos . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h18 le 12 -- Coucher du soleil : 18h36 le 12



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1008.1 hectoPascals. 🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 32 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 28 Colimaçons 26 Les Makes 27 Saint-Louis 32 Pierrefonds 31 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30/31 Saint André 31/32 Volcan 19 Maïdo 20 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 23 Cilaos 28/29 Salazie 27

Pluies du début d'après-midi de mercredi entre 13 et 16heures rapportées par les stations de Météo France.

Alizé encore bien véloce mercredi après-midi sur les littoraux Sud et Nord avec des pointes de 85km/h et 69km/h enregistrées à Pierrfonds et Gillot. Stations de Météo France.



Analyse de la situation de surface cet après-midi.

