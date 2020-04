Météo Jeudi: prévisions pour la nuit prochaine et pour vendredi, changement de temps prévu ce weekend

Quelques averses isolées restent envisagées vendredi après-midi. Prévisions pour la nuit du 23 au 24 Avril



L'alizé apporte encore des averses nocturnes sur la moitié Est de l'île .



➡️ Le Sud sauvage, Sainte Rose et la région du volcan restent exposés à des périodes pluvieuses en cours de nuit.

Quelques débordements vers Saint André et les pentes de Sainte Suzanne et de Sainte Marie restent possibles.

Ailleurs le ciel se défait progressivement des nuages retardataires et la nuit est calme.



🎏 Les vents faiblissent mais restent sensibles sur le Nord et le Sud ainsi que dans la région du volcan.



🌊 La mer est agitée de Saint Pierre à Saint Denis en passant par Sainte Rose. La houle d'alizé atteint encore un peu moins de 2m.



🌡️ Les températures minimales voyagent entre 20° à Pont Mathurin, 23° à Saint Denis et à Saint Pierre et 24° au Port . Sur les pentes la fourchette va de 14° à 18°.

Les minimales les plus basses sont proches des 12° à Bourg Murât et à Cilaos, autour de 9° à Bellecombe/Jacob et entre 6° et 8° au Maïdo.





Prévisions pour la journée du vendredi 24 Avril



➡️ En début de matinée: quelques averses retardent l'ensoleillement sur la moitié Est . Mais contrairement à la veille les éclaircies devraient se multiplier plus rapidement en cours de matinée même si des poches grises persistent dans les hauts.

Sur une large moitié Ouest le soleil réunionnais ne se fait pas prier.



En cours de matinée les nuages se développent graduellement sur les hauteurs et dans l'intérieur.



➡️ L'après-midi quelques averses isolées sont probables dans l'intérieur et sur les pentes de l'Ouest et du Sud.

Le temps reste humide sur les pentes du volcan.

Sur le littoral les éclaircies sont majoritaires même si sur la côte Est elles peuvent encore alterner avec des averses passagères sur la Route des Laves.



🎏 Les rafales atteignent des vitesses de 50 à 60km/h vers Saint Jo et sur le Nord entre Saint André et la Grande Chaloupe.



🌊 La mer demeure agitée sur les côtes Sud et Est jusqu'aux portes de Saint Denis avec une houle d'alizé résiduelle d'environ 1m50.

La température du lagon est voisine de 27° .



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales sur l'Ouest et le Nord. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h32 le 24 -- Coucher du soleil : 17h59 le 24



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1013.6 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 28 La Bretagne (238m) 29 La Montagne/Brises 29/30 Le Port 30 Saint Paul 29 Grand Fond 30 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 26 Colimaçons 23 Étang Salé Les Hauts 24 Les Makes 23 Pont Mathurin 30 Pierrefonds 28 Terre Rouge 29 Trois Mares, Tampon 26 Saint Joseph 27 Le Baril 26 Sainte Rose 26 Saint Benoit 27 Saint André 27 Volcan 17 Maïdo 18 Bourg Murât 19 Plaine des Palmistes 20 Cilaos 23 Mare à Vieille Place 22 ➡️ Le Sud sauvage, Sainte Rose et la région du volcan restent exposés à des périodes pluvieuses en cours de nuit.Quelques débordements vers Saint André et les pentes de Sainte Suzanne et de Sainte Marie restent possibles.Ailleurs le ciel se défait progressivement des nuages retardataires et la nuit est calme.faiblissent mais restent sensibles sur le Nord et le Sud ainsi que dans la région du volcan.est agitée de Saint Pierre à Saint Denis en passant par Sainte Rose. La houle d'alizé atteint encore un peu moins de 2m.voyagent entre 20° à Pont Mathurin, 23° à Saint Denis et à Saint Pierre et 24° au Port . Sur les pentes la fourchette va de 14° à 18°.Les minimales les plus basses sont proches des 12° à Bourg Murât et à Cilaos, autour de 9° à Bellecombe/Jacob et entre 6° et 8° au Maïdo.➡️quelques averses retardent l'ensoleillement sur la moitié Est . Mais contrairement à la veille les éclaircies devraient se multiplier plus rapidement en cours de matinée même si des poches grises persistent dans les hauts.Sur une large moitié Ouest le soleil réunionnais ne se fait pas prier.les nuages se développent graduellement sur les hauteurs et dans l'intérieur.➡️quelques averses isolées sont probables dans l'intérieur et sur les pentes de l'Ouest et du Sud.Le temps reste humide sur les pentes du volcan.Sur le littoral les éclaircies sont majoritaires même si sur la côte Est elles peuvent encore alterner avec des averses passagères sur la Route des Laves.atteignent des vitesses de 50 à 60km/h vers Saint Jo et sur le Nord entre Saint André et la Grande Chaloupe.demeure agitée sur les côtes Sud et Est jusqu'aux portes de Saint Denis avec une houle d'alizé résiduelle d'environ 1m50.La température du lagon est voisine de 27° .sont proches des normales sur l'Ouest et le Nord. Voir détails ci-dessous.➡️➡️ Calendrier lunaire Avril 2020 ➡️06h32 le 24 --17h59 le 24🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1013.6

17heures: cumuls de pluie des dernières 24heures dans les stations de Météo France.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. Alizés encore modérés sur la Réunion vendredi puis faiblissant et tournant au Nord-Est samedi puis au Nord dimanche.



Tendances générales pour le weekend ➡️ Samedi: temps plus humide surtout l'après-midi : des averses modérées à localement soutenues sont possibles en priorité dans les hauts et sur les pentes de la moitié Sud.

🎏 Le vent bascule au Nord-Est et rentre donc sur la région de la Possession/Le Port et sur le Sud-Est de l'île avec des rafales modérées.



🌊 La mer est agitée sur l'Ouest et le Sud par la présence d'une faible houle de Sud-Ouest.



➡️ Dimanche: matinée plutôt lumineuse et plus chaude.

L'après-midi des averses localisées sont possibles dans l'intérieur et sur les pentes.

🎏 Le vent vient du Nord et souffle sur l'Ouest et l'Est de l'île. Les rafales restent faibles à modérées. Le Nord et le Sud sont des zones déventées.



🌊 La mer est agitée sur l'Ouest et le Sud par la présence d'une faible houle de Sud-Ouest.

17H46 ce jeudi 23 Avril. Le soleil nous dit au revoir à la Saline.

La Réunion et Maurice capturées ce matin par le satellite Sentinel 3. Des fortunes diverses: large soleil sur l'île soeur alors que la matinée a été encore bien humide sur le Sud sauvage et toute la moitié Est de Bourbon avec des débordements sur Saint Denis. PATRICK HOAREAU Lu 189 fois







Dans la même rubrique : < > [VIDÉO] votre ciel ce jeudi, prévisions plus humides pour le weekend Prévisions pour la nuit prochaine et jeudi, temps plus humide prévu pour vendredi et samedi