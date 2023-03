Société

Jeudi noir : Les barrages levés à La Réunion

Les manifestants étaient tôt sur le terrain pour participer au mouvement de grogne contre la réforme des retraites. L'Ouest (Savanna) et le Sud (Pierrefonds) ont été plus particulièrement touchés même si une opération escargot partie de l'Est a aussi causé des embouteillages sur la Route du Littoral. L'ensemble des mobilisations ont pris fin aux alentours de 15 heures.