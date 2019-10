A la Une ... Jeudi le temps est plutôt sec et frais pour la saison la nuit suivante

Graphique: un temps plus sec et temporairement plus frais surtout la nuit de jeudi à vendredi fait suite au passage rapide du système frontal atténué.



PREVISIONS POUR LA NUIT DU 16 AU 17 OCTOBRE



Le système frontal très atténué a été encore moins actif que prévu. Cependant même si l'humidité est en retrait des averses persistent encore une partie de la nuit dans l'intérieur et sur la moitié Sud-Est de l'île.



Ailleurs le ciel devient peu nuageux à mi-couvert.



En seconde partie de nuit les averses cessent dans l'intérieur.



Seul le quart Sud-Est reste exposé aux entrées maritimes.



PREVISIONS POUR LE JEUDI 17 OCTOBRE



Retour de conditions plus sèches.



Le matin des nuages accrochent encore les pentes du volcan et la région de Sainte Rose et mouillent de façon isolée.



Ailleurs le soleil ne déçoit pas.



L'après midi la couverture nuageuse péi reste modeste avec une teinte plus foncée sur les pentes de l'Ouest et du Nord où quelques ondées sont toujours possibles.



Les sommets restent dégagés et les éclaircies majoritaires dans les cirques et sur le littoral.



Les températures maximales sous abri sont légèrement inférieures aux normales de saison et varient de 14° au Maïdo à 28/29° à Saint Gilles ( voir détails ci-dessous). La fraîcheur est surtout ressentie la nuit de jeudi à vendredi dans les hauts.



L'alizé garde une bonne cadence flashant autour de 65km/h sur les côtes Sud et Sud-Ouest et remontant en journée de façon plus atténuée vers Saint Leu et la Saline jusqu'aux Roches Noires.



Sur le Nord et dans la région du volcan et des plaines les vitesses se modèrent autour de 50/55km/h.



La mer reste agitée et localement forte en journée sur les littoraux Sud et Ouest avec un train de houle de Sud de 1m50 à 2m.



Température du lagon: proche de 25/26°.



Marées Hautes/ Marées Basses : DONNES METEO FRANCE/SHOM

Lever du soleil : 05h46 le 17. (+1mn)

Coucher du soleil : 18h21 le 17. (+1mn)



La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1016.0 hectoPascals.



TEMPERATURES MAXIMALES SOUS ABRI ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU JEUDI 17 DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE ET DE METEOR OI :



SAINT DENIS: Maximum de 26° Celsius



LE PORT : Maximum de 27° Celsius



GRAND FOND: Maximum de 28° Celsius



SALINE: Maximum de 27° Celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 25/26° Celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 25° Celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24° Celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 25° Celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 25° Celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 25/26° Celsius



VOLCAN: Maximum de 16° Celsius



MAIDO: Maximum de 14° Celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17° Celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 17/18° Celsius



CILAOS: Maximum de 19/20° Celsius



SALAZIE: Maximum de 20° Celsius



PREVISIONS POUR LA NUIT DU 17 AU 18 OCTOBRE



Quelques averses peuvent toucher l'extrême Sud Est entre Saint Philippe et Sainte Rose et les premières pentes du volcan.



Ailleurs le ciel est peu nuageux à dégagé et cela favorise une baisse rapide des températures en première partie de nuit.



Les minimales absolues sont inférieures à 4° au volcan et au Maïdo et comprises entre 5° et 10° à la Plaine des Cafres, à Cilaos, au Brûlé ou encore à la Plaine des Palmistes.



Sur le littoral elles sont souvent inférieures à 20° en fin de nuit.



TENDANCES POUR LE VENDREDI 18



Les averses sont rares à la fois de façon isolée sur le littoral Est le matin ou sur les pentes l'après midi.



Les sommets de l'île émergent l'après midi.



Le thermomètre est stable ou en léger regain de forme qui se confirme le weekend suivant.



L'alizé faiblit.



