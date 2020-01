A la Une . Jeudi après-midi: des averses localement modérées à soutenues et parfois orageuses

Prévisions pour la nuit du 15 au 16 Janvier



Les averses de l'après-midi cessent en début de soirée. Mais des entrées maritimes exposent les régions Est et Nord-Est à des averses passagères la nuit prochaine.

Ailleurs le ciel est peu nuageux .



🎏 Le vent est généralement faible mais avec quelques accélérations sur le littoral du Sud sauvage et à un degré moindre sur celui du Nord.



🌊 La mer est peu agitée à agitée sur les rivages du Sud Sauvage.



🌡️ Les températures minimales voyagent entre 22 et 26° sur le littoral du Sud-Est au Port. Elles sont douces dans les hauts.



Prévisions pour le jeudi 16 Janvier

Journée toujours plus chaude que la normale surtout dans l'Ouest et le Sud-Ouest.

Des averses l'après-midi prennent localement un caractère orageux.



➡️ En début de matinée le soleil est en mode tropical ardent sur l'Ouest et le Sud. En revanche des averses rythment les premières heures sur la moitié Est.



En cours de matinée les éclaircies sont à nouveau aux commandes sur le littoral de la moitié Est. Dans le même temps le ciel de l'intérieur et des pentes vire au blanc et progressivement au gris.



➡️ L'après-midi s'offre localement à la pluie dans les hauts et l'intérieur. Ces précipitations sont parfois soutenues avec un caractère orageux possible. Des débordements touchent le littoral par places plus volontiers sur le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.



🎏 Le vent orienté à l'Est se manifeste sur le littoral dans la région de Saint Philippe et vers Gillot. Les rafales atteignent les 60/65km/h sur le Sud sauvage.

En cours de journée un vent de Nord-Est peut rentrer temporairement vers le Port alors qu'un petit vent de Sud peut aérer un peu comme mercredi du côté de la Saline.

Les Plaines et les sommets sont aussi exposés à quelques rafales.



🌊 La mer est agitée en journée par le vent. Elle reste peu agitée sur les plages de l'Ouest.



🌡️ Les températures maximales sont souvent supérieures aux normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 05h51 le 16 -- Coucher du soleil : 19h03 le 16



🧳 La pression atmosphérique à 16h00 à Gillot : 1013.1 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31/32 Le Port 31/32 Saint Paul 33 Grand Fond 33 Pointe 3 Bassins 33 Tan Rouge 29 Colimaçons 26 Les Makes 28 Saint-Louis 33 Pierrefonds 31 Saint Philippe 31 Sainte Rose 31/32 Saint Benoit 31 Saint André 31/32 Volcan 22 Maïdo 20 Bourg Murât 24 Plaine des Palmistes 24/25 Cilaos 28 Salazie 27

Pluies de l'après-midi dans les stations de Météo France: on notera 51mm en 3 heures à la Petite France et 17mm à Cilaos



Image radar de Météo France de 17h: averses en fin d'après-midi concentrées avant tout sur le Nord-Ouest



Simulation du risque pluvieux pour jeudi après-midi par le modèle européen. Les reliefs et les zones Ouest et Sud apparaissent les plus exposées.



Analyse de la situation de surface cet après-midi: vent modéré et temps potentiellement instable l'après-midi sur la Réunion.

