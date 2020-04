A la Une . Jeudi: Pas trop sec, pas trop chaud

Les quelques averses anticipées cet après-midi sur les pentes Ouest et Sud seront probablement bienvenues. Prévisions pour le mardi 07 Avril



➡️ En début de matinée: la moitié Est accueille son traditionnel arrosage apporté par l'alizé. Sur la moitié Ouest les bancs de nuages élevés ne nuisent pas à l'ensoleillement.



En cours de matinée les éclaircies sont plus nombreuses sur la moitié Est. Le gris clair commence à dominer sur les pentes et dans l'intérieur mais laisse les sommets émergents.



➡️ L'après-midi la couverture nuageuse péi est plus prompte à se montrer généreuse en lâchant quelques averses sur les pentes Ouest et Sud.



En soirée les régions Est sont à nouveau la cible d'entrées maritimes qui apportent des averses passagères.



🎏 L'alizé souffle avec une assez bonne constance vers Sainte Marie et Pierrefonds où il peut flasher entre 50 et 60km/h.

En matinée le vent rentre vers la Grande Chaloupe et avance jusqu'au Port en venant du Nord-Est.



🌊 La mer reste houleuse entre Saint Jo et Sainte Rose mais également sur les côtes Est avec la houle d'alizé.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales assez chaudes sur le quart Nord-Ouest . Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h27 le 09 -- Coucher du soleil : 18h11 le 08



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 30 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 30 Pierrefonds 29 Saint Joseph 29 Saint Philippe 28 Sainte Rose 28 Saint Benoit 29 Saint André 29 Volcan 17 Maïdo 18 Bourg Murât 20/21 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 25 Mare à Vieille Place 25

Températures sous abri de la nuit rapportées par les stations de Météo France: comme prévu les températures nocturnes ont été temporairement plus douces. Un peu plus de 8° malgré tout au Maïdo. Mon Facebook

Pluies des dernières 24h rapportées par les stations de Météo France à 7h: répartition sans surprise. Les régions Ouest ne bénéficient pas des largesses de l'alizé.



Analyse de la situation de surface ce matin: l'alizé se maintient avant de faiblir temporairement jeudi.



Météosat 08heures



Tendances générales pour jeudi et vendredi ➡️ Jeudi: L'alizé faiblit temporairement.

Températures stables et mer toujours houleuse sur le Sud sauvage.



Vendredi: l'alizé repasse une petite vitesse supérieure alors qu'un train de houle australe arrive en journée sur les côtes Ouest et Sud.

