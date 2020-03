A la Une ... Jeudi: Le risque pluvieux reste faible et isolé

Jeudi après-midi le risque pluvieux reste faible et isolé. Prévisions pour la nuit du 18 au 19 Mars



➡️ Quelques entrées maritimes frappent aux portes des régions Est et Sud-Est.

Ailleurs le ciel nocturne est souvent peu nuageux voire clair.



🎏 Les brises dominent au cours de la nuit.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée sur les rivages Sud et Est avec la présence d'une petite houle de Sud-Est de 1m50.



🌡️ Les températures minimales voyagent entre 21 et 25° sur la côte. Les stations les plus fraîches des hauts comme le volcan ou le Maïdo peuvent afficher des valeurs proches de 10°.



Prévisions pour la journée du jeudi 19 Mars



Soleil à son avantage. Risque pluvieux très isolé et faible l'après-midi.



➡️ En début de matinée: quelques nuages trainent sur le littoral Est mais devraient céder rapidement la place au soleil.

La matinée s'offre au soleil tropical.



➡️ L'après-midi les éclaircies dominent sur le littoral et sur les sommets. Quelques ondées isolées et anodines sont possibles sur les pentes.



🎏 Le vent de Sud Sud-Ouest reste sensible vers Saint Philippe et entre Saint Paul et la Grande Chaloupe. Localement les rafales flashent à 50 à 60km/h notamment vers le Port. De temps à autre un petit vent d'Ouest peut se manifester sur Saint Denis.



🌊 La mer est peu agitée à localement agitée. Un train de houle de Sud-Ouest commencer à déferler sur les côtes Ouest et Sud en fin de journée.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales peuvent être localement supérieures aux normales notamment dans le Nord mais elles sont moins chaudes sur le littoral Sud. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h21 le 19 -- Coucher du soleil : 18h29 le 19



Températures sous abri à 13heures rapportées par les stations de Météo France. On note 32° à Gillot.

Analyse de la situation de surface cet après-midi.



Atmosphère peu humide sur la zone des Mascareignes. PATRICK HOAREAU Lu 204 fois







