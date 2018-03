Revue de presse Jeudi 5 Février 2015



Le Piton de la Fournaise en éruption. L'information fait la Une de la presse ce jeudi. Le Volcan s'est brusquement réveillé hier matin à 10h50. La dernière éruption du Piton de la Fournaise remonte au 21 juin 2014. Elle avait duré une vingtaine d'heures. L'éruption se déroule sur le flanc sud-ouest du massif. Elle est visible à partir du Piton de Bert. La partie haute de l'enclos est interdite au public.











FAITS DIVERS

L'information est reprise par les deux journaux : Dany Dubard a été mis en examen et placé en détention provisoire hier. Celui que l'on surnomme "Sourire d'Ange" comparaissait devant le parquet pour avoir enlevé, violenté et séquestré son ex-maîtresse. Le Portois a demandé un délai pour préparer sa défense.



Le Jir et le Quotidien reviennent sur la plainte déposée par Gino Ponin-Ballom contre Nassimah Dindar. Il reproche à la présidente et à son cabinet d'avoir utilisé les moyens de la collectivité à des fins électoralistes.







ECONOMIE





" Les auto-écoles vent debout contre la loi Macron ", titre le Jir. " Les auto-écoles montent au créneau ", titre de son côté le Quotidien. Les professionnels de la conduite dénoncent un projet qui va "casser la profession". Ils appellent à une manifestation devant la préfecture, vendredi matin. D'autres actions pourraient être menées.



Les deux journaux reviennent sur la réunion tenue par les Jeunes agriculteurs hier. Ils pointent du doigt les retards de l'Europe concernant les financements des nouveaux programmes de développement rural. Le syndicat dénonce une inertie qui met en péril leurs projets d'exploitation.









SOCIETE

Le Jir relaye un appel à la solidarité. Alexandre, 5 mois, est atteint d'une malformation cardiaque. Le garçonnet a déjà été opéré une première fois après sa naissance. Il doit prochainement subir une nouvelle intervention en métropole. Ses parents lancent un appel à la générosité des Réunionnais afin de leur venir en aide financièrement pour l'hébergement, le transport et la nourriture. AD Lu 1293 fois





