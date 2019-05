Jeudi 23 Mai 2019: REUNION: on retrouve le soleil

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bonjour la Réunion!

REMARQUES GENERALES:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:

2019 MAI 23 06Hretour d'un soleil généreux sur l'île ce matin. Région du volcan dégagée, les Plaines et le Maïdo aussi.D'ailleurs les plus hauts sommets de la Réunion devraient bénéficier d'éclaircies tout au long de la journée.Développements nuageux de la fin de matinée sur les pentes et dans l'intérieur de l'île. Quelques averses localisées possibles cet après midi.Vent faible. Rafales de l'ordre de 50km/h prévues vers la Possession/Le Port.Haute mer praticable.Température du lagon: autour de 27° celsiusles températures restent légèrement supérieures aux normales de saison.Je vous souhaite une bonne journée!Cheers,PH.