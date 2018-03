Revue de presse Jeudi 16 avril 2015

podcast160415.mp3 (2.37 Mo)



podcast160415.mp3

" L'adieu à Elio " à la Une du Quotidien de ce jeudi. Trois jours après l'attaque mortelle de requin contre le jeune Elio, à la Pointe des Aigrettes, un millier de personnes, à la fois recueillies et en colère, se sont rassemblées sur la plage des Brisants hier, autour notamment du papa.

















" L'agent municipal vendait illégalement des tombes ", titre de son côté le Jir. Depuis plus d’un an, la gendarmerie enquête sur les agissements de l’ancien responsable du service funéraire de la municipalité de Saint-Joseph. Entre 2012 et 2013, ce dernier a abusé de la confiance de plusieurs dizaines de familles en leur vendant des concessions dans les cimetières avec de faux titres de propriété. L'auteur présumé des faits détournait ensuite l'argent qui était destiné à la perception.



































FAITS DIVERS

Bien qu'il continue de nier toute implication dans la mort d'Ivann Kehal, le jeune Portois de 22 ans soupçonné d'avoir tiré sur le jeune Franco-Malgache dans la nuit de vendredi à samedi sera déféré ce matin pour homicide volontaire. Les parents de la victime sont arrivés hier à La Réunion, nous disent le Jir et le Quotidien.









__________



Mère de famille et professeure de danse, Nicole Pichonnière, 40 ans, est soupçonnée d'avoir blessé son ex mari en le poignardant le 29 novembre dernier à Saint-Gilles, nous dit le Quotidien. La mise en cause a été remise en liberté dernièrement mais l'instruction se poursuit.





__________



Michel Allamèle a déposé plainte contre Jean-Bernard Caroupaye pour le "coup de boule" qu'il aurait reçu sur la plateforme de stockage d'andains de Sainte-Anne, hier matin rapporte le Jir. Caroupaye, qui dépose également plainte, parle plutôt d'une légère empoignade et d'une chute accidentelle alors qu'Allamèle était venu avec la ferme intention de bloquer les activités de la plateforme. En toile de fond, la quête de contrats pour le chantier de la nouvelle route du Littoral.









______________________________



ECONOMIE









Hier matin, Ludovic Daya, gérant de l'entreprise Mobile +, spécialisée dans la vente d'accessoires et la réparation de téléphones mobiles, a assigné en référé l'entreprise Run Phone services qui exerce sous l'enseigne commerciale " Mobile + Réunion ", pour concurrence déloyale, rapportent le Quotidien et le Jir. Il demande d'enlever son enseigne, devenue depuis Mobile Stock Réunion. Décision le 13 mai.















SANTE

La journée mondiale de Parkinson se déroule dimanche à Saint-Gilles. Véronique et Marie-Christine, malades toutes les deux, ne désarment pas. De vraies battantes, soulignent les deux journaux. A 41 ans, Véronique témoigne et raconte son combat de tous les jours. Un combat qui la fait courir, encore et encore, sur les sentiers de l'île.











ENVIRONNEMENT

A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 26 avril, les éclairages se réduiront sur l’ensemble de l'île pour la 7e édition des "Nuits sans lumière"co-organisée par le Parc national de La Réunion et la Seor (Société d'Etudes ornithologiques de La Réunion), indique le Jir. Une action mise en place pour permettre aux pétrels de prendre leur envol en toute sécurité, mais aussi pour sensibiliser au phénomène de pollution lumineuse nocturne. Dans la seule nuit de samedi 11 avril, 210 pétrels de Barau se sont échoués sur le stade de Cilaos en raison de l’éclairage. Pour éviter une telle hécatombe, de nombreuses animations et actions de sensibilisation sont proposées dans le Sud.

M.Y Lu 2916 fois





Dans la même rubrique : < > [REVUE DE PRESSE] Dimanche 11 mars 2018 [REVUE DE PRESSE] Samedi 10 mars 2018