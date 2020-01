Jeudi 15h00 Météo live: l'orage a grondé dans le Sud, des averses parfois soutenues cet après-midi et la nuit prochaine

➡️ Le radar de Trou Aux Cerfs (lien Météo France indisponible) montre des averses bien présentes sur le Nord-Ouest et le Sud.Toute la matinée a été rythmée par les passages pluvieux dans les hauts de l'Est et du Nord-Est.Une activité orageuse a été détectée dans les hauts du Sud.Les averses de l'après-midi peuvent localement être modérées à soutenues et prendre un caractère orageux notamment donc sur les pentes du Sud-Ouest.Des débordements sur le littoral sont possibles.➡️prochaine des passages d'averses modérées , parfois soutenues et orageuses, se produisent sur l'Est et le Nord de l'île et les hauteurs associées. Sur l'Ouest et le Sud-Ouest le ciel est peu nuageux ou voilé par des nuages d'altitude.➡️ Prudence sur les routes car les conditions peuvent rapidement évoluer passant d'un temps calme à une forte averse en l'espace de quelques minutes.