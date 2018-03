Revue de presse Jeudi 13 Décembre 2012 "L'avenir flou de la petite enfance", lit-on en Une du Quotidien. La Fédération nationale de la petite enfance s'est mobilisée hier et a obtenu du Conseil général le paiement "immédiat" des sommes dues au titre de l'année 2012. La grève dans les crèches a été levée même si l'année 2013 reste incertaine. Et le budget 2013 du Département, avec ses 13 millions d'euros de recettes virtuelles et ses dossiers qui divisent, a été adopté hier, par 20 voix de la majorité. Une adoption qui s'est déroulée dans la "confusion générale", nous dit le journal.



Le Jir fait quant à lui sa Une sur le rhum Charrette. La cession de Rhum Réunion, groupement d'intérêt économique qui exploite la marque Charrette, est en très bonne voie, nous dit le journal. Les familles Chatel et Barau sont prêtes à mettre 30 millions d'euros sur la table pour racheter la marque à la Martiniquaise. Un rachat qui permettrait au rhum Charrette de redevenir réunionnais.

FAITS DIVERS



L'information est reprise par les deux journaux : la mère et le ti-père du bébé de 9 mois maltraité ont été déférés hier au tribunal de Champ-Fleuri. Le ti-père a reconnu les violences. Le jeune homme de 19 ans aurait infligé, entre le 18 et le 22 novembre dernier, des blessures au nourrisson. La mère de 17 ans était quant à elle poursuivie pour non-assistance à personne en danger et a été placée sous contrôle judiciaire. Le ti-père a été placé en détention provisoire.



C'est une information du Jir : Un homme de 40 ans est en garde à vue depuis mardi soir dans les locaux du commissariat Malartic. Les policiers le soupçonnent d’être à l’origine de la mort d’Albert Sibalo, le 17 août dernier. Le SDF de 59 ans avait été retrouvé mort dans un squat, débouchant sur le boulevard Lancastel. Activement recherché, l'homme est venu se rendre de lui-même, ivre, mardi.



ÉCONOMIE



"L’État ne fait que repousser le problème", cite le Quotidien. Le journal interroge le Medef sur la prolongation du bonus Cospar. La décision du gouvernement de prolonger les exonérations de charges sociales sur le bonus ne satisfait pas l'organisation patronale. Pour Yann de Prince, son président, l'état ne fait que repousser le problème de huit mois. Il ne voit pas plus de solutions en termes d'intégration dans les salaires pour ses adhérents.



"Légère augmentation des prix en novembre", titre le Jir. "Les prix ont grimpé de 0,6% en novembre", titre de son côté le Quotidien. L'information est également reprise par



POLITIQUE



"Route du littoral : la Région lance les marchés", titre le Jir. La collectivité est sur le point de publier cinq appels d'offre pour les différents tronçons de la future route du Littoral. La Région promet un démarrage des premiers travaux en septembre prochain. La Région et ses différents partenaires estiment que le chantier de la nouvelle route du littoral apportera 2.500 emplois directs et indirects par an.



SOCIÉTÉ



Le Quotidien se penche sur les cuboméduses. Cette espèce de méduse particulièrement virulente a déjà fait des victimes sur les plages de l'Ouest. Le week-end dernier, quatre baigneurs ont été piqués. La précaution est donc de mise sur les plages. Ces méduses, translucides, sont difficiles à repérer.



