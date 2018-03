Revue de presse Jeudi 12 novembre

Le Quotidien consacre sa Une à la statue inspirée de Jules Valentinois, « symbole des 1500 Réunionnais tués dans la grande guerre ». Intitulée le Poilu de Bourbon, l'oeuvre réalisée par Marco Ah-Kiem a été dévoilée hier dans la cour de la caserne Lambert, à Saint-Denis.



A la Une du JIR, un dossier sur les grands gagnants du loto. « Le cirque des millionnaires », titre le journal, qui souligne qu’en dix mois, trois Salaziens ont remporté plus d’un million au loto.

Faits-divers

Une marche blanche avait lieu hier en hommage à Geoffrey Duterque, le jeune homme tué d’un coup de couteau à la sortie d’une boîte de nuit, dans la nuit du 24 au 25 octobre dernier. Une soixantaine de personnes étaient présentes. Des gerbes de fleurs ont été déposées sur le lieu du drame.



Le piton de la fournaise est à nouveau sous pression. Par ailleurs, « le cône éruptif aurait tendance à s'effondrer sur lui-même », peut-on lire dans le JIR. L'accès à l'enclos reste interdit, souligne le journal.

Société

Le Quotidien consacre un dossier à la difficulté d’accessibilité aux établissements recevant du public pour les personnes handicapées. « Un mois et demi après la date butoir, bon nombre d’établissements n’ont toujours pas préparés leur dossier d’accessibilité », constate le journal.



A Mayotte, la grève entamée mardi est reconduite et une opération escargot est prévue aujourd’hui, indique le JIR. L’intersyndicale revendique « l’égalité des droits » à Mayotte par rapport au reste du territoire français.



Economie

Après deux trimestres de recul, la création d’entreprise est repartie à la hausse, avec une augmentation de 3,6%. Ce sont ainsi 1523 entreprises qui ont été créées au troisième trimestre. Toutefois, ce chiffre reste largement inférieur au nombre de création réalisées en 2010 et 2011.



Dans les colonnes du JIR, une interview de Sophie Duville, la nouvelle présidente du Club du tourisme. Celle qui était autrefois directrice de l’aquarium de Saint-Gilles déclare vouloir « lancer le concept des tables ouvertes, où chacun peut aborder le thème qu’il souhaite » et aimerais que la collaboration avec les pouvoirs publics « soit plus poussée ».

