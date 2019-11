Jeu test ma mémoire !

Ce mercredi 27 novembre 2019 à la médiathèque Michel Adélaïde à Saint-Gilles-les-bains, est organisé un atelier sur le thème de la mémoire. Une animation gratuite qui propose au public présent des astuces pour aider et mieux comprendre comment fonctionne leur mémoire tout en s’amusant !



Cette activité est réservée aux adultes et adolescents à partir de 16 ans et se déroule de 13h30 à 15h30 à l’Espace Citoyen. Au programme : le jeu “Memory Box” qui permet de découvrir quel hémisphère du cerveau nous utilisons. Dans un autre atelier, découvrez quelques astuces pour garder sa mémoire vive à travers différents “tests”.



Pour participer à ces animations, l’inscription est obligatoire à l’accueil de la médiathèque ou par téléphone au 0262 704 324. 10 personnes maximum par atelier.