“Jeu, set et job” : le job dating des jeunes saint-paulois

Cet événement alliant tennis et insertion professionnelle a pour objectif de casser les codes du recrutement traditionnel et d’utiliser la pratique sportive. Plus d’une trentaine de jeunes demandeurs d’emploi ont donc été invités à venir échanger avec des entreprises locales au Tennis Club de Saint-Paul.



Recruteurs et public ont ainsi participé à différents ateliers et notamment jouer au tennis ensemble sur les courts. Ce moment sportif a été propice à l’observation et au coaching sur les soft skills (exemple : posture, collaboration en équipe…).



Par la suite, les participants se sont dirigés vers l’espace dédié à la seconde partie de l’animation : le job-dating, les entreprises présentes ont réalisé des entretiens dans le but de pouvoir des emplois.



La Ville de Saint-Paul salue cette événement qui s’inscrit pleinement dans la stratégie ambitieuse de la Commune en faveur de la jeunesse.