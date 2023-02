“Jeu, set et job” : L’insertion par le sport

L’opération « Jeu, Set et Job » déployée par l’association Fête le Mur, le Pôle Emploi de Saint-Paul, le Tennis club de Saint-Paul et la Mission Locale a débuté ce lundi 6 Février. Le principe de cette opération est simple : elle vient faciliter l’insertion professionnelle de douze jeunes, préalablement sélectionnés, à travers le sport. Son originalité : bousculer les codes de recrutements traditionnels, en utilisant notamment la pratique du tennis pour mettre en avant certaines qualités, moins visibles lors d’un entretien conventionnel.

Durant un mois, les jeunes vont assister à plusieurs ateliers de préparation : techniques d’entretien d’embauche, activités sportives, visites culturelles de la ville de Saint-Paul…



L’objectif final est de les préparer à un grand Job Dating qui aura lieu début le 2 mars prochain sur le front de mer de Saint-Paul et leur permettre de décrocher le Job de leur rêve.