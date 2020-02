<<< RETOUR Ville de Saint Paul

Jeu concours piles et bouchons du TCO : les résultats enfin dévoilés!

Le TCO leur a lancé une nouvelle fois le défi… et ils l’ont relevé ! Ce sont plus de 2 500 élèves (écoles primaires, collèges, lycées) du territoire de la côte Ouest qui ont participé au Grand jeu concours piles et bouchons lancé en septembre dernier. Quelles sont les quantités collectées ? Qui sont les heureux gagnants ? On vous dit tout !



35 classes (27 classes de collèges et 8 classes de lycées) ont participé à la collecte de piles dans le cadre de ce concours. Bravo aux 441 élèves engagés dans la course ! Au total, 923,77 kg de piles ont été déclarés par les participants ! Autant de déchets qui ne se retrouveront pas dans la nature et de gisements qui pourront être recyclés.



Important : Les établissements et classes participantes sont invités à déposer leurs piles en déchèteries, jusqu’au 17 mars 2020 inclus. Les piles récupérées seront ensuite directement orientées dans la filière de Corepile pour y être traitées.



Après une tournée des médiateurs dans les établissements scolaires pour récupérer les bouchons, ceux-ci ont ensuite été conditionnés dans de grands sacs pour la pesée officielle au centre de tri du Port. Le résultat final a donc été dévoilé ce mardi 25 février après-midi. Les équipes ont pu admirer le ballet du chariot élévateur qui a transporté tour à tour les 15 “big bags” remplis de bouchons colorés.

Direction la grande balance dimensionnée pour accueillir les gros volumes à peser… Soit entre 250 et 300 kg par “big bag” en moyenne.



Cette année, Le TCO enregistre un nouveau record de collecte puisque le poids total de bouchons atteint les 4 220 kg ! Soit deux fois plus que l’édition précédente !



Félicitations à tous les participants, les enseignants, les élèves et leurs familles pour cette belle collecte !



Bravo pour votre implication dans cette action citoyenne en faveur de l’environnement et solidaire en faveur de l’association Handi Bouchons Réunion, à qui sera reversé le bénéfice de cette collecte. Les fonds récoltés seront utilisés pour soutenir des actions d’associations réunionnaises en direction du développement de la pratique du sport pour les personnes porteuses de handicap.



Les résultats du concours



42 classes d’écoles primaires ont participé à cette édition du Concours piles et bouchons, un jeu pédagogique et ludique lancé depuis 2017 par le TCO. C’est avec enthousiasme et dans un esprit de solidarité que les élèves ont su mobiliser tout leur entourage pour collecter le maximum de bouchons.





Un grand bravo à tous les contributeurs pour votre participation active et votre générosité !

Les gagnants seront récompensés par la mise à disposition d’un bus pour une sortie dans l’Ouest.





L’heure est enfin arrivée de vous dévoiler les lauréats…



Les 3 classes gagnantes, c’est-à-dire celles qui arrivent en tête du classement car elles ont collecté le plus de bouchons ou de piles sont :



La classe de CE1 de Madame Elise Martinez à l’école primaire Jules Joron (La Possession) : 276,6 kg de bouchons

La classe de 4e de Madame Laurence Pausé au Collège Célimène Gaudieux (Saint-Paul) : 77,21 kg de piles

La classe de 1ère de Madame Nadia Cologon au Lycée Jean Hinglo (Le Port) : 103,5 kg de piles

La remise des prix aura lieu dans les classes gagnantes ce jeudi 27 février.



Mémo : Que faire avec les bouchons tout au long de l’année?



Pensez à apporter vos bouchons dans les points de dépôts de l’association Handi Bouchons Réunion.

Où? Salle polyvalente de l’Éperon, chemin Summer n°2 (les mercredis en période scolaire, de 9h30 à 15h). Téléphonez en cas de grosses quantités au 0692 61 25 68

