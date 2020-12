Jeu concours piles et bouchons SERD 2020 | Top départ pour les inscriptions !

Mesure obligatoire :

Les récompenses ?

Relevons tous ensemble le défi !

Mémo : Et que faire avec les bouchons tout au long de l’année?

Pensez à apporter vos bouchons dans les points de dépôts de l’association Handi Bouchons Réunion.

► Dans l’Ouest : Salle polyvalente de l’Éperon, chemin Summer n°2 (les mercredis en période scolaire, de 9h30 à 15h). Téléphonez en cas de grosses quantités au 0692 61 25 68.



Afin de faciliter la récupération des bouchons dans les établissements après l’annonce des gagnants, les bouchons devront être conditionnés obligatoirement en sacs poubelles et faciles d’accès le jour de la récupération par nos médiateurs (à partir du mardi 16 février 2021).Les 3 classes (une classe en primaire, une au collège et une au lycée) qui auront collecté le plus de kilos, seront récompensées par la mise à disposition d’un bus pour une sortie dans l’Ouest.Tous les participants contribuent aussi à une action solidaire puisque l’ensemble des bouchons collectés sera reversé à l’association Handi Bouchons Réunion et les piles récupérées seront directement orientées dans la filière de Corepile pour y être traitées.► Partagez cet appel à participation avec vos collègues enseignants, pour un maximum de contributions.► Prenez bien connaissance du règlement du jeu concours piles et bouchons 2020 (toute participation en dehors de ce cadre ne sera pas prise en compte).► Diffusez largement l’ affiche du Jeu concours (disponible ci-dessus) au sein de votre établissement.Bonne collecte et à bientôt pour la suite des événements… Restez connectés !