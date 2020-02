Jeu concours TCO | On vous dévoile les résultats !

Découvrez vite les résultats du concours !

Cette année, nous enregistrons un nouveau record de collecte puisque le poids total de bouchons atteint les 4 220 kg ! Soit deux fois plus que l’édition précédente !Félicitations à tous les participants, les enseignants, les élèves et leurs familles pour cette belle collecte !Bravo pour votre implication dans cette action citoyenne en faveur de l’environnement et solidaire en faveur de l’association Handi Bouchons Réunion , à qui sera reversé le bénéfice de cette collecte. Les fonds récoltés seront utilisés pour soutenir des actions d’associations réunionnaises en direction du développement de la pratique du sport pour les personnes porteuses de handicap.42 classes d’écoles primaires ont participé à cette édition du Concours piles et bouchons , un jeu pédagogique et ludique lancé depuis 2017 par le TCO.C’est avec enthousiasme et dans un esprit de solidarité que les élèves ont su mobiliser tout leur entourage pour collecter le maximum de bouchons.Un grand bravo à tous les contributeurs pour votre participation active et votre générosité !Les gagnants seront récompensés par la mise à disposition d’un bus pour une sortie dans l’Ouest.