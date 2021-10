La grande Une [Jeu concours] Exclu : gagnez un saut en wingsuit tandem

Skyvibration et Zinfos974 vous offrent l'opportunité de devenir un pionnier du saut en Wingsuit Tandem au dessus de La Réunion avec les champions du monde de la discipline. Partez de 4000 mètres d'altitude, parcourez 3 kilomètres de vol à 250 km/h pendant plus d'une minute de chute libre. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 15 Octobre 2021 à 14:33

Valeur du lot 974€ Pour participer au jeu concours Skyvibration-Zinfos974, il vous suffit de répondre à une question :Pour gagner, envoyez vos réponses par mail àLe tirage au sort aura lieu le vendredi 22 octobre 2021 dans les locaux de Zinfos974 en présence de Marine et Vincent Descols de Skyvibration

Le message de Marine et Vincent Descols aux Zinfonautes

Conditions de participation Avoir plus de 18ans

Peser maximum 85kg (une pesée sera effectuée le jour du saut)

Etre en possession d’un certificat récent de non contre indication à la pratique d’un saut en tandem en parachute



