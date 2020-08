Jeux [Jeu cinéma] X-MEN : Les Nouveaux mutants

A l’occasion de la sortie du film de la franchise X-men “Les Nouveaux mutants”, Zinfos974 et le Cinépalmes vous font gagner des pass pour 2 personnes en jouant par SMS. Un opus pour les amateurs d'épouvante et d'horreur !

SYNOPSIS Interdit aux moins de 12 ans

Rahne Sinclair, Illyana Rasputin, Sam Guthrie et Roberto da Costa sont quatre jeunes mutants retenus dans un hôpital isolé pour suivi psychiatrique.

Le Dr Cecilia Reyes, qui estime ces adolescents dangereux pour eux-mêmes comme pour la société, les surveille attentivement et s'efforce de leur apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Lorsqu’une nouvelle venue, Danielle Moonstar, rejoint à son tour l'établissement, d’étranges événements font leur apparition. Les jeunes mutants sont frappés d'hallucinations et de flashbacks, et leurs nouvelles capacités - ainsi que leur amitié – sont violemment mises à l'épreuve dans une lutte effrénée pour leur survie.







